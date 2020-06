Turismo in crisi ma la voglia di riprendere a viaggiare c’è. Lo dice un’indagine di Marketing01, tra i migliori 30 Google Premier Partner del mondo, delle ricerche sul web a livello mondiale. Tra le mete più ricercate appaiono Sardegna e Puglia.

Molto bene anche Sicilia e Umbria.

Le ricerche in rete sulle vacanze Sardegna e Puglia stanno crescendo a un tasso di circa il 23% a settimana. “Durante i mesi del lockdown le ricerche dell’utente medio sono cresciute mensilmente del 130% circa, ma erano quasi tutte rivolte a piattaforme di streaming o e-commerce. – spiega Paolo Bomparola, fondatore di Marketing01 – Dalla seconda metà di maggio, invece, dalla rete traspare un desiderio di tornare a viaggiare e, malgrado tutto, di non rinunciare alle vacanze. Il 65% delle ricerche online sono relative a destinazioni turistiche, luoghi da visitare e strutture ricettive. C’è, ovviamente, ancora un po’ di paura, perciò, soprattutto in caso di turisti esteri, si cercano molte informazioni online anche circa lo stato dei contagi e delle misure adottate al fine di contenerli”.

Marketing01 si è messa a disposizione gratuitamente delle amministrazioni regionali per contribuire al rilancio del turismo e le prime che hanno risposto positivamente – si legge in una nota dell’agenzia turistica – sono proprio Puglia e Sardegna.