Fabio Gasperini, laico, è stato nominato dal Papa ‘Segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica’, ente molto importante per le finanze del Vaticano: è la prima volta che ruolo così fondamentale viene ricoperto da un laico.

Fabio Gasperini, nato a Roma il 17 ottobre 1961, è revisore contabile, dottore commercialista e ha una laurea in Economia e commercio. “Ha più di 25 anni di esperienza in servizi di consulenza e revisione contabile presso primarie istituzioni finanziarie: banche, assicurazioni, società di asset management, società di intermediazione mobiliare e società finanziarie”, riferisce il Vaticano.

Attualmente è presidente del consiglio di amministrazione di Ey Advisor Spa; membro del comitato esecutivo advisory service Emeia e dell’Aiia (Associazione Italiana Internal Auditors); responsabile europeo del settore banking e capital market e responsabile italiano degli advisory services per il settore finanziario.