“A un anno dalle mirabolanti promesse della campagna elettorale è sempre più evidente l’incapacità di questa giunta di prendersi cura della nostra città”. A dichiararlo su Facebook è Francesca Ghirra, consigliera comunale dei Progressisti, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta e al sindaco della città metropolitana, Paolo Truzzu, “per sapere quando intendano provvedere alla manutenzione della passeggiata e alla rimozione delle transenne, a che punto siano le interlocuzioni con la Regione per la riqualificazione dell’Ospedale Marino e come intendano procedere per mettere in sicurezza il fortino recentemente recintato dalla protezione civile”.

Come mostrano le foto postate dalla stessa consigliera, “la più bella passeggiata della nostra città è oggi tappezzata di transenne: oltre a quelle che circondano l’ex Ospedale Marino e l’ex pronto soccorso, ne sono spuntate di nuove intorno al fortino militare sulla battigia e lungo tutto il tragitto che va dalla prima fermata al confine con Quartu”.

Alcune foto delle transenne sul Lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu