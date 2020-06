Nuovo arresto a Cagliari per spaccio di stupefacenti. La Guardia di finanza ha colto in flagranza di reato un 31enne. Le pattuglie sono state insospettite dal fare circospetto del ragazzo che da tempo attendeva vicino della fermata di via Del Fangario e che continuava a guardarsi intorno con fare nervoso.

Il cane antidroga ha così mostrato parecchia attenzione per il 31enne, trovato poi in possesso di 23 grammi di marijuana, divisa in 16 dosi, e di un coltello a serramanico.

Estesa la perquisizione, in casa è stato trovato un ulteriore grammo e 2 piantine di marijuana, insieme a fertilizzanti, 13 semi di canapa e prodotti per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, oltre a 120 euro in banconote di piccolo taglio.

Il ragazzo è stato arrestato ed è in attesa di giudizio.