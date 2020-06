A Olbia Abbanoa ha deciso di chiudere gli uffici al pubblico fino al 30 settembre 2020. E così un cittadino per protesta, dopo diverse ore fuori dalla sede, ha finito per incatenarsi simbolicamente davanti alla porta d’ingresso.

“Vista la mancanza di servizi ho ritenuto che fosse la miglior forma di protesta” ha detto il cittadino che ha visto il sostegno di altri utenti anche loro in fila davanti agli uffici di Abbanoa. “Per fare un allaccio dove ci sono minori ci servono giorni e giorni e giorni, ma quando dovete far pagare le vostre bollette truffa i soldi li volete subito. Presenterò una denuncia in procura contro Abbanoa per interruzione di pubblico servizio” ha detto in un video in diretta su Facebook.