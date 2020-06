Il primo a notare un’enorme macchia in movimento nelle acque cristalline del mare di Stintino è stato il titolare di un chiosco tra la Torre delle Saline e il villaggio Le Tonnare. Erano le 7.30 del mattino e si è fiondato a riva, telefonino in pugno, temendo che fosse un sub in difficoltà. Ma quando quell’ombra è arrivata quasi a riva, ha scoperto che si trattava di un grosso esemplare di Manta Mediterranea, nota anche come Mobula o come Diavolo di Mare, con un’apertura di circa due metri.

“È stata l’attrazione di tutti per l’intero giorno, in spiaggia non si parlava d’altro, è rimasto a due passi dall’arenile, facendo mostra di sé tra curiosi e bagnanti”, racconta Pasqualino Fancellu, sassarese, autore del video diventato virale sui social che ritrae la manta mediterranea mentre “passeggia” in poche dita d’acqua.

“In spiaggia c’era anche un veterinario – prosegue il suo racconto – è stato lui ad assicurare che si tratti di una specie innocua, probabilmente cercava tra le alghe l’habitat per partorire”.

Addirittura l’esperto “l’ha seguita al largo, durante uno dei suoi tanti andirivieni, per capire se fosse ferito o se avesse comunque bisogno di soccorso”. Ma la manta stava bene e si è ritirata solo quando il pubblico era ormai andato via.