“Gli armatori hanno tutto l’interesse a mantenere vitale una destinazione come la Sardegna che rappresenta un asset importante e strategico, anche con l’impegno a contenere le tariffe”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas al termine dell’incontro in videoconferenza con le compagnie Tirrenia, Moby, Gnv, Grimaldi, Corsica Sardinia Ferries che operano i collegamenti con l’Isola, convocato proprio per conoscere i motivi del caro prezzi. “Dobbiamo consolidare un’immagine della Sardegna bella e accessibile e con tariffe di trasporto assolutamente abbordabili”, ha aggiunto Solinas annunciando che nei prossimi giorni riceverà dagli armatori un report sul monitoraggio delle tariffe.

Il governatore ha anche ribadito che “la sicurezza della destinazione Sardegna, che abbiamo ottenuto grazie ad un significativo lavoro di prevenzione, rappresenta una motivazione importante nella scelta turistica. Assieme alle compagnie abbiamo stabilito di avviare un adeguato piano di comunicazione per promuovere nel mercato nazionale e internazionale oltre che le bellezze dell’Isola anche la sua accessibilità, che ci consentirà di acquisire dei flussi turistici importanti”.

Da parte sua, il gruppo Onorato – che ha partecipato alla videoconferenza con gli ad di Tirrenia e Moby – ha testimoniato che le due compagnie “per questa stagione turistica hanno tariffe medie di circa il 30 per cento più basse rispetto all’anno scorso”. Non solo. “Hanno implementato anche le offerte e le campagne promozionali – si legge in una nota -, a partire da #unmaredigrazie che ha offerto il 100% di sconto per tutto l’anno a medici, infermieri, oss, operatori delle mense e delle pulizie ospedaliere e tutti i sanitari in prima linea, e dalle tariffe speciali per le auto al seguito”.

Inoltre, Tirrenia e Moby “hanno investito molto proprio sulla comunicazione della sicurezza assoluta delle vacanze in Sardegna aderendo al progetto ‘Sardegna Isola Sicura’ e promuovendo iniziative a bordo delle proprie navi come il care manager a fianco del medico di bordo, sanificazione continua e attenzione al distanziamento a bordo e ai dispositivi di protezione per passeggeri e marittimi”.