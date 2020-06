Una bambina di 4 anni è caduta, provocandosi un taglio alla testa, a Cala Goloritzé nel territorio di Baunei, in Ogliastra, mentre era impegnata insieme alla famiglia a percorrere il sentiero che dall’altopiano del Golgo porta verso la spiaggia. E’ stata la mamma della piccola ad allertare i soccorsi.

Sul luogo, un tratto particolarmente impervio, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso con a bordo i medici del 118 che hanno trasportato la piccola all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. La bimba non è in pericolo di vita.