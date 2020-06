Sulla strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese si sono conclusi gli interventi di nuova pavimentazione drenante in un tratto della carreggiata in direzione Nuoro, tra il km 108 e il km 117, nel territorio di Budoni, in provincia di Sassari.

I lavori, nello stesso tratto, sono ora attivi sulla carreggiata opposta, in direzione Olbia, che è stata chiusa al traffico con deviazioni lungo la carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia. Sul tratto è presente il divieto di sorpasso ed il limite di velocità a 50 km/h.