Sarà un tavolo permanente ad occuparsi di far accelerare l’iter per realizzare la quattro corsie da Olbia a Santa Teresa di Gallura.

Sarà costituito da assessorato regionale dei Lavori pubblici, enti competenti e territori interessati: oltre a Olbia e Santa Teresa, ci sono anche Arzachena e Palau. Ne dà notizia l’assessore regionale Roberto Frongia, assicurando “massimo impegno per portare a termine il tratto da Olbia ad Arzachena, strategico per i collegamenti di tutto il Nord Sardegna”, e dicendosi sensibile alle istanze del territorio, “che chiede anche la Arzachena-Palau-Santa Teresa di Gallura”. Oggi l’argomento è stato al centro di un incontro tra Roberto Frongia, tecnici dell’assessorato, sindaci di Olbia, Palau, Santa Teresa e Arzachena, associazioni di categoria, rappresentanti sindacali, provincia di Sassari, Anas e consiglieri regionali del territorio.

“Recepiremo le istanze del territorio per colmare il gap infrastrutturale nel Nord Sardegna e in Gallura”, assicura l’assessore, spiegando che “non è un problema di risorse, sebbene ci siano da aggiungere 500milioni di euro ai 200 stanziati per il primo tratto”, ma che “vanno messe in campo le progettualità, su cui stiamo ragionando con l’Anas”. Di fatto, al momento, “per completare la strada mancano sia i progetti che le autorizzazioni”.