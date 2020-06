Uno sciame di 5 asteroidi sfilerà vicino alla Terra nei prossimi giorni, subito il passaggio di un corpo celeste che ha sfiorato il pianeta avvicinandosi a una distanza inferiore a quella della Luna. Lo rende noto l’agenzia aerospaziale NASA.

Il loro passaggio è previsto dal 16 al 19 giugno. Mercoledì 17 passeranno due asteroidi dalle dimensioni comprese tra i 41m – 92m il maggiore e 11m – 24m l’altro.

I corpi celesti NEO sono per fortuna di dimensioni molto piccole, con un diametro compreso tra i 14 e i 94 metri e passeranno a una distanza compresa tra 1,4 e 6,5 milioni di chilometri. In termini astrali si potrebbe dire che passeranno ad un soffio dal pianeta Terra, ma sono comunque “abbastanza” distanti per rappresentare una minaccia.