Incendio durante la scorsa notte in via Sironi a Sinnai. Ancora non si conoscono le cause del rogo, ma dalle immagini sembra che le fiamme abbiano bruciato circa 4 auto parcheggiate a bordo strada.

“Il Comuni dovrebbe illuminare le zone buie del paese”, si legge in un post pubblicato da un cittadino sul noto social network.

Notizia in aggiornamento