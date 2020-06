Domani, 17 giugno, interventi urgenti di Abbanoa dovrà sostituire le saracinesche in via Vittorio Emanuele angolo via La Marmora. Durante l’esecuzione dei lavori si renderà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nel nell’area compresa tra la stessa via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via La Marmora e via Aldo Moro, nella zona compresa tra via Barraccu, via Vittorio Emanuele, via La Marmora e via Sant’Agostino e nel Centro Storico.

La chiusura è programmata dalle 8,30 alle 17,30.