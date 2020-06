“Oggi sono iniziati i lavori per creare uno spazio rinnovato per spettacoli all’aperto, gestito direttamente dal Teatro Lirico, a partire dalla seconda metà di Luglio”, inizia così il post su Facebook del Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

“Dopo anni di abbandono la Piazza fino al Parco della Musica sarà riqualificata e messa in sicurezza, verranno eliminati alcuni elementi pericolanti come le pavimentazioni spaccate o dissestate, alcune scritte di dubbio gusto e realizzati altri interventi di manutenzione straordinaria”, prosegue Truzzu.

“Infine, verranno montati gli allestimenti: un palco, delle torri faro, delle sedute per il pubblico e servizi vari, tutto nel rispetto delle norme Covid – scrive ancora Truzzu – ci prepariamo così alla stagione estiva per dare ai cagliaritani occasioni di cultura, svago e serenità”, conclude Truzzu.



Nei giorni scorsi il sovrintendente del teatro Lirico di Cagliari Nicola Colabianchi aveva annunciato: “un festival estivo che, con cadenza settimanale, proporrà concerti all’aperto nella grande piazza Nazzari adiacente al Teatro”.

Ci auguriamo che questa non sia una scelta di garantire il “vecchio” monopolio che vedeva il Teatro Lirico gestire eventi in città con una sola associazione senza alcun bando.