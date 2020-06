Intervento dei Vigili del fuoco Sassari per l’incendio di alcune autovetture in via Matta.

Il rogo è divampato durante la scorsa notte verso le ore 03:30. Sul posto si è tempestivamente recata la squadra operativa Vvf della sede centrale per estinguere le fiamme e provvedere alla messa in sicurezza della zona interessata.

L’incendio ha interessato 3 auto. Presenti anche la Polizia di Stato dei Carabinieri. Sono in fase di accertamento le cause del rogo.