Gli W.A.S.P. hanno annunciato che il tour europeo “1984 to Headless” programmato per i mesi di ottobre e novembre non si terrà nel 2020 a causa della pandemia:

“A causa della pandemia di Covid-19, i W.A.S.P. sono costretti a cancellare il ‘1984 to Headless’ tour. A causa della complessità e del calendario, il tour non si potrà tenere nel periodo previsto. Sebbene siamo dispiaciuti di non poter fare questo tour, confidiamo di poterlo fare in futuro.

Nelle prossime settimane faremo un annuncio speciale circa i nostri piani futuri. Per i rimborsi, vi preghiamo di contattare il punto vendita che avete utilizzato per l’acquisto.

Non avremmo certo voluto che questo tour finisse così, anche perchè c’era un sacco di lavoro di preparazione in programma. Ad ogni modo, la band è al lavoro su quello che sarà un periodo memorabile che comprenderà registrazioni, un libro e il tour.

Creddete in noi, ne sarà valsa la pena. I prossimi anni saranno molto intensi!”

La band aveva previsto due date in Italia il 4 novembre a Padova e il 5 a Trezzo sul’Adda.