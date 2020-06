A Torino sbarcano le “biciclette ecologiche” della Helbiz, con un nuovo modello di bici a pedalata assistita denominato Greta, in onore della giovane attivista svedese Greta Thunberg.

Si tratta di 500 bici a pedalata assistita, inaugurate nella mattina di martedì 16 giugno, che diventeranno complessivamente 2000 nei prossimi mesi e permetteranno ai cittadini di muoversi comodamente dal centro fino alla periferia, con la possibilità anche di accedere al servizio e-bike utilizzando l’app dedicata Helbiz che consente di visualizzare sulla stessa mappa della città entrambe le tipologie di mezzi per una maggiore scelta.

Con le bici a pedalata assistita sarà possibile raggiungere zone periferiche della città come per esempio i quartieri Vallette, Barca e Mirafiori e gli utenti avranno a disposizione un’area più ampia per spostarsi all’interno del perimetro coperto da Helbiz.