Un violento temporale si è abbattuto sabato sulla città di Calgary, in Canada, nel sud dell’Alberta, accompagnato da una forte grandinata che ha causato disagi e ingenti danni. Il ghiaccio caduto era di dimensioni notevoli, chicchi grandi quasi quanto palle da tennis.

La grandine ha danneggiato automobili, ma anche abitazioni, a causa delle raffiche di vento che sferzavano la città durante le precipitazioni. Il maltempo ha anche generato allagamenti.

Si è trattato di un evento straordinario per intensità in Canada, dove non si è soliti registrare episodi di maltempo così violento in questa parte dell’anno, perchè più tipici della piena estate, stagione caratterizzata da forti contrasti termici.