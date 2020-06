Al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei propri fan, della band e della crew, i Simply Red annunciano oggi il posticipo al prossimo anno del loro tour che sarebbe dovuto cominciare quest’autunno.

La data italiana, originariamente prevista per il 16 novembre 2020, sarà riprogrammata il 19 novembre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.



Mick Hucknall ha così commentato il posticipo del tour: “abbiamo tenuto duro il più a lungo possibile con la speranza che le cose sarebbero tornate più o meno alla normalità. La mia voce è in gran forma, eravamo prontissimi a partire e a risollevarvi il morale cantando per voi i nostri brani più energici e divertenti. Tuttavia, è ormai chiaro che il nostro tour previsto per quest’anno debba essere rimandato al 2021. Ci vediamo il prossimo anno, quando il Mondo avrà domato il virus e quest’ultimo sarà finalmente sotto controllo!”.