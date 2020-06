Continua la faida all’interno della maggioranza regionale di centrodestra: la battaglia fratricida, che ben poco appassiona i sardi, incolpevoli spettatori, ha avuto inizio con le dichiarazioni rilasciate dal capogruppo del Psd’az Mula contro il coordinatore della Lega Zoffili e che ha visto come primo terreno di scontro la proposta di legge sugli agriturismi.

“Si tratta di una vera e propria faida combattuta sulla pelle dei sardi e che corre il rischio, ancora una volta, di paralizzare o quanto meno allungare i tempi dei lavori di consiglio, ed ha un solo ed unico obiettivo: posti di potere”, attacca la Capogruppo in Consiglio regionale Desiré Manca.

“Il nuovo oggetto del contendere, o del contundere, è la nomina del nuovo CdA di Abbanoa dal quale, lamentano i sardisti, sono stati esclusi con un blitz da parte del resto della maggioranza – prosegue manca – noi rimaniamo sorpresi dalla sorpresa dei colleghi sardisti, difatti è nota la poca propensione alla collegialità di chi siede sui banchi della maggioranza, propensione che ormai è sistema. Lo stesso metro, la stessa unità di misura che viene utilizzata in consiglio e speculare a quella utilizzata all’interno della maggioranza che no, non ha lo stesso appeal quando viene vissuta dall’altra parte”.

“Le contraddizioni che agitano questa maggioranza sotto la superficie iniziano a venire galla e saranno ancora più palesi quando la compagine perdente nella vicenda Abbanoa Spa cercherà di varare le contromisure pro domo loro – e conclude la capogruppo in Consiglio – purtroppo, ancora una volta, quando i rumori della battaglia saranno terminati ed il fumo si sarà diradato le vittime che rimarranno sul terreno, come sempre, saranno i sardi”.