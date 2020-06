“Dopo mafiosi e camorristi, esce di galera anche uno dei protagonisti di ‘Mafia Capitale’. Chi avvisa Bonafede?”. Così Matteo Salvini, su Twitter.

“Blitz contro il clan Casamonica, con arresti e sequestri per 20 milioni di euro. Complimenti alla Polizia di Stato, anche per la scelta di battezzare l’operazione: ‘Noi difendiamo Roma’. Nella Capitale e in tutta Italia, da Nord a Sud, vogliamo riportare ordine, legalità e rispetto. Altro che svuotacarceri e Decreti sicurezza da cancellare. Mentre le donne e gli uomini in divisa arrestano, il ministro della Giustizia dorme e gente come Massimo Carminati esce dal carcere”, ha poi aggiunto il leader della Lega.

