Tragedia a Tula, nelle acque del lago Coghinas: una barca con a bordo quattro persone si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

C’è sfortunatamente una vittima, originaria del Modenese: solo tre persone sono riuscite a arrivare a riva a nuoto. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

I sommozzatori sono intervenuti nel basso fondale per riportare in superficie la barca. La magistratura ha richiesto il recupero dell’imbarcazione. I superstiti sono attualmente in osservazione all’ospedale Civile di Sassari.