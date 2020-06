Nel giardino di casa, insieme ad altri ortaggi, aveva piantato 11 piante di cannabis, alcune delle quali di 2 metri di altezza.

Nei guai un giovane che abita a Cagliari.

Durante uno dei soliti controlli, gli agenti, insospettiti dal forte odore tipico della cannabis, si sono avvicinati a un giardino privato, accuratamente recintato e coperto da un telo verde.

Una volta perquisita l’area, hanno scoperto, oltre a vari ortaggi, anche sette piante di cannabis interrate e altri quattro fusti già privati delle inflorescenze.

Le piante ora si trovano al vaglio degli specialisti della Polizia Scientifica per le analisi qualitative in laboratorio, le quali, se confermassero l’elevato indice di principio attivo, costerebbero al giovane, proprietario del giardino, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.