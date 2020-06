I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Bottego a Olbia per un vasto incendio all’interno di un canneto.

Per spegnere il rogo e per arginare le fiamme in modo che non coinvolgessero le case vicine, sono giunte sul posto due squadre del distaccamento di Olbia.

L’intervento è durato per circa due ore sino alla completa bonifica del luogo interessato.

Foto: