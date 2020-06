La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta è intervenuta per un incidente stradale sulla strada statale 131 Dcn in direzione Nuoro, all’altezza del chilometro 5e800.

Per cause ancora da accertare, l’auto guidata da un uomo è caduta in una scarpata per circa 15 metri di profondità. Per poterlo portare sulla strada e metterlo in sicurezza, il veicolo è stato sollevato grazie all’Autogru arrivata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Inoltre, la squadra dei pompieri è intervenuta con un APS (Autopompaserbatoio). L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale del 118 e trasportato con un’ambulanza all’ospedale.

Sul posto la polizia per quanto di loro competenza.

Alcune foto: