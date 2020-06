I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno arrestato ieri pomeriggio M.M., 61enne pregiudicato di Guspini, per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, evidentemente in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici, si trovava nei pressi di un distributore automatico di bevande, vicino ai giardini pubblici di Guspini quando ha intimato ad un gruppo di minorenni di abbassarsi i pantaloni, minacciandoli.

Alcuni bambini hanno riferito che lo stesso si sarebbe a sua volta abbassato i pantaloni. C’è stato un fuggi fuggi generale dei bambini intimoriti (alcuni di 10 e 11 anni) che giocavano al parco, ma qualcuno ha avuto la freddezza di chiamare i genitori e un carabiniere libero dal servizio, che ha attivato immediatamente la centrale operativa. In pochi secondi sono arrivati i militari che hanno trovato l’uomo e lo hanno fermato, con non poche difficoltà.

A quel punto è stato portato in caserma dove è stato dichiarato in arresto. Stamani in Tribunale a Cagliari l’udienza di convalida.