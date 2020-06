Sono aperte le iscrizioni ai Servizi per la Prima infanzia (asili nido) per l’anno educativo 2020 / 2021 rivolti ai minori dai 3 mesi ai 3 anni di età non compiuti al 31 dicembre 2020.

In conformità alle prescrizioni anti Covid-19, le domande dovranno essere presentate entro giovedì 16 luglio 2020, esclusivamente tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it . Oppure, in mancanza di indirizzo pec valido, tramite email ordinaria all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.cagliari.it .

Per poter procedere all’iscrizione, occorre che il minore e almeno un genitore siano residenti nel Comune di Cagliari, sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento dell’inserimento.

L’avviso, l’informativa privacy, i criteri di ammissione, le tariffe e la modulistica e quant’altro necessario per fare domanda, sono disponibili nella sezione “Documenti e dati / Bandi / Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale.