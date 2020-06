Il gruppo consiliare di ‘Noi con Selargius’ ha chiesto al Consiglio comunale, tramite una mozione, di impegnare l’Amministrazione affinché, entro il ventennale dalla morte, la città di Selargius giunga all’intitolazione di una via cittadina a Indro Montanelli.

Nei giorni scorsi l’associazione di Sentinelli a Milano aveva chiesto la rimozione della statua intitolata allo scrittore con una lettera indirizzata al sindaco di Milano Giuseppe Sala, sull’onda delle manifestazioni antirazziste scoppiate in tutto il mondo in seguito all’uccisione di George Floyd a Minneapolis. La statua è stata poi imbrattata con della vernice rossa.

“Il prossimo anno ricorrerà il ventennale dalla scomparsa di Indro Montanelli – si legge in una nota di Noi con Selargius – illustrissimo rappresentante del giornalismo italiano, penna incomparabile, fondatore di alcune tra le più autorevoli testate giornalistiche del nostro Paese. Questo particolare evento offra l’occasione di agire nel nome del buonsenso e della ragione storica per condannare un fanatismo tanto più pericoloso in quanto frutto di ignoranza”.

“Certi che il Consiglio comunale sappia distinguere tra razzismo reale e abbietto – conclude la nota – censurandolo fermamente e senza condizioni, e quello inesistente e strumentale che ha dato luogo allo squallido dileggio perpetrato verso il grande talento di cultura e giornalismo di Indro Montanelli, e che voglia elevare la propria voce a difesa dei principi di libertà che tanto chiaramente traspaiono nella sua figura. Suggerendo, che nella scelta delle possibili strade sia considerata anche la parte della Via Venezia a nord del Riu Nou, questo in considerazione dello sdoppiamento attuale della stessa strada e della prossimità con altra viabilità intitolata a importanti personaggi della storia contemporanea”.