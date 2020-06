Mario Bruno, ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale, attuale leader dell’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale, è stato aggredito in pieno centro da un uomo con diversi precedenti, che è stato bloccato da Paco Ogert, icona del rugby algherese, albanese da tempo trapiantato in città.

Secondo i tanti testimoni l’uomo – protagonista di vari fatti di cronaca, tra cui l’evasione dal carcere di via Vittorio Emanuele nel 2005, l’aggressione vicino alla stazione a un ex consigliere comunale nel 2013 e quella a un uomo al porto nel 2017 e sottoposto in passato a trattamento sanitario obbligatorio – ha stretto il braccio intorno al collo del politico mentre pronunciava frasi insensate. A fermarlo è stato l’ex giocatore di rugby, che ha fatto valere la sua stazza per immobilizzare l’aggressore e consentire a Bruno di farsi soccorrere e andare al pronto soccorso, dove gli hanno diagnosticato escoriazioni guaribili in dieci giorni.

Il fatto è avvenuto ieri sera in via Cagliari. L’ex sindaco ha visto tre operatori economici e culturali conversare nel dehors di un bar e ha scambiato due chiacchiere. A poca distanza si è fermato anche Ogert, ma tra l’ex sindaco e l’ex rugbista, voltato per parlare con qualcun altro, si è intromesso il 45enne autore dell’aggressione. Sembrava voler abbracciare Bruno. “Lasciami, mi fai male”, ha urlato il politico. I presenti hanno allertato Ogert, che è intervenuto e ha bloccato l’aggressore mentre farneticava. Chiamate le forze dell’ordine, l’ex sindaco starebbe meditando di non denunciare l’uomo dati i suoi problemi psichici.