Vittorio Sgarbi ha annunciato ufficialmente l’inizio della raccolta firme per indire il referendum sull’uscita dell’Italia dall’Unione europea.

L’iniziativa è stata lanciata sui social dove ha pubblicato un’immagine con un messaggio chiaro: “Seguiamo gli inglesi. Andiamocene da questa Europa di banchieri e burocrati che serve solo a mantenere privilegi e pagare stipendi inutili. L’Italia può farcela da sola, come ha fatto in passato”.

Come ha comunicato l’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi il 25 maggio scorso, in seguito alla deposizione presso la Corte di Cassazione del progetto di legge costituzionale, si potrà firmare in tutti i 7.904 comuni italiani. Saranno necessarie almeno 50mila firme affinché si possa avviare l’iter per il referendum.