Si rimbalza sui giornali musicali la notizia che il regista Greg Olliver, che ha già diretto il film documentario “Lemmy” nel 2010, ha ora programmato un nuovo film biografico incentrato sulla vita del leader dei Motorhead ‘Lemmy’ Kilmister.

Il film ripercorrerà la storia di Lemmy, dalla sua infanzia fino agli esordi con i Motorhead.

A proposito di Lemmy, il regista Greg Olliver ha detto: “Tutto ciò che avete sentito su di lui è probabilmente vero, non perché stava seguendo i cliché dello stile rock’n’roll, ma semplicemente perché li stava creando. Marlboro rosse e Jack Daniel’s per colazione, speed per cena, era tutto vero. Ma dietro quella facciata di rock’n’roll di ferro c’era anche un uomo coraggioso e complicato che non ha mai smesso di fare la musica che lo rendeva felice. Abbiamo sviluppato questo biopic sin dal 2013 cercando di essere fedeli alla figura di Lemmy, agli altri membri della band e a tutte le persone che hanno svolto un ruolo importante nella sua vita. Sarà un film di cui tutti loro saranno orgogliosi”.