Dopo lunghi anni di attesa tornano dal vivo in Europa gli Atheis, accompagnati da Cadaver e Svart Crown.

I tre mostri sacri del metal estremo provenienti dai rispettivi paesi e circuiti death metal si sono uniti per un devastante tour in Europa e nel Regno Unito.

Gli americani Atheist sono considerati tra i fondatori del death metal tecnico. Questo settembre, la band ritorna in Europa per la prima volta dal 2011 con il loro nuovo album.

Fondata nel 1988 da Steve Flynn e Kelly Shaefer, la formazione diventa un pilastro del metal progressivo tecnico incorporando jazz, fusion e musica latino americana in un buon vecchio death metal.

I Cadaver dalla Norvegia, fondati da Anders Odden (Satyricon , Order), sono un ottimo esempio di una vera mentalità nordica quando si parla di death metal. Una delle prime band di metal estremo norvegese, riunitasi per la prima volta dal 2004, sta tornando in vita con Dirk Verbeuren (Megadeth, ex – Soilwork) alla batteria. La band non suona dal vivo da più di dieci anni, e sarà pronta a presentare sui palchi il nuovo EP intitolato ‘DGAF’, appena pubblicato attraverso Nuclear Blast.

I francesi Svart Crown, mostri del blackened death, completeranno questo potente trio con il loro nuovissimo quinto album in studio ‘Wolves Among the Ashes’, pubblicato all’inizio di quest’anno attraverso Century Media. Cinque album e oltre dieci anni di forti tournée hanno reso Svart Crown una delle band francesi che un vero amante del death metal dovrebbe vedere ogni volta che sono in concerto.

Fletti delicatamente il collo e mantieniti idratato in modo che il tuo corpo sia in buona forma quando questa formazione arriverà nella tua città, con un puro muro di suono death metal.

Venerdì 11 settembre 2020

Revolver Music Hall, San Donà sul Piave (VE)

Sabato 12 settembre

Traffic Club, Roma

Domenica 13 settembre

Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)