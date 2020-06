Dopo più di tre settimane, la situazione in via Schiavazzi nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia è ancora così:

Le foto sono state inviate alla redazione da una cittadina che si definisce ‘esasperata’. “Molti condomini – spiega – si sono impegnati a rimuovere i mastelli e a igienizzarli a proprie spese, ma nonostante ciò, il Comune non si è ancora mosso. Ormai la fauna sta diventando sempre più variegata, tant’è che dopo i vari gabbiani, cornacchie e piccioni a contendersi i succulenti resti…si sono aggiunte varie tipologie d’insetti e di vermi. Evidentemente – è il commento sarcastico della cittadina – il sindaco vorrà istituire una nuova area faunistica!”.

“Chi usa il nostro piazzale come discarica – spiega ancora – non sono solo individui del posto, ma chi delinque viene anche dalle zone limitrofe, con tanto di furgoncino recante il logo della propria attività. Personalmente, ho inviato reclami ai vari uffici, e si sono limitati a rispondermi con :”grazie per la sua segnalazione”.

“Siamo in balia – conclude – di delinquenti e di un’amministrazione comunale che è solo molta “fuffa”, ma si sa che l’Ars oratoria è tipica dei politici e politicanti”.

La nuova fotogallery è stata aggiunta alla lista “Mobilitati con noi!”, la campagna di sensibilizzazione di Cagliaripad per la difesa dell’ambiente.