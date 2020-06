La misura da quasi 160 milioni di euro per le imprese e il lavoro, la riforma della sanità, il piano casa: le commissioni del Consiglio regionale sono impegnate contemporaneamente su questi tre fronti. Il ddl per le imprese è all’ordine del giorno della riunione congiunta delle commissioni Lavoro e Attività produttive che – per garantire il distanziamento sociale – si sta svolgendo nell’Aula consiliare. Sono in corso le audizioni degli assessori del Bilancio Giuseppe Fasolino, del Lavoro Alessandra Zedda e dell’Agricoltura Gabriella Murgia. Previste nel pomeriggio quelle di Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, delle organizzazioni sindacali, di Confartigianato e Cna.

In commissione Urbanistica si discute invece la proroga del Piano casa al 31 dicembre. Ieri l’opposizione ha presentato 1.500 emendamenti tutti sull’articolo 2 del testo, quello che prevede un’interpretazione autentica delle norme sul Piano paesaggistico regionale consentendo interventi sulla fascia costiera, sull’agro, ma anche interventi sulle strade a quattro corsie come la Sassari-Alghero e la Olbia-Palau. Una norma intrusa secondo le minoranze che ne chiedono lo stralcio, nonostante non abbiano nulla in contrario rispetto alla proroga dei termini del Piano stesso.

Riunita anche la commissione Sanità per ascoltare Cgil, Cisl e Uil, i rappresentanti dell’Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata e i vertici dell’ordine professioni infermieristiche di Nuoro, Sassari, Cagliari, Oristano.