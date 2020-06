Il live stream del Comune di Cagliari regala anche qualche piccolo sorriso ai consiglieri, riuniti in smart working dalle proprie abitazioni per il Consiglio Comunale.

La consigliera comunale del gruppo Progressisti Giulia Andreozzi ha chiesto scusa dopo una simpatica incursione del proprio figlio che chiedeva il riavvio di un cartone animato.

Andreozzi aveva appena preso la parola per spiegare le ragioni per le quali non avrebbe votato il documento presentato dal sardista Roberto Mura. Il sindaco Truzzu ha sorriso e ha esclamato: “Questi sono i piccoli inconvenienti dello smart working”