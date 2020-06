Il capo della Polizia e prefetto Franco Gabrielli è venuto in visita a Cagliari per incontrare e ringraziare il personale della Polizia per il lavoro che portano avanti tutti i giorni per garantire la sicurezza ai cittadini.

Gabrielli è stato accolto dal questore Pierluigi d’Angelo e dalla dirigente del Reparto Mobile, Adriana Cammi, presente anche il dirigente del compartimento della Polizia stradale della Sardegna, Giuseppe Giardina.