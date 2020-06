Dopo aver lottato contro una malattia che l’aveva colpito di recente, non ce l’ha fatta Monsignor Maria Pittorru, canonico del vicariato urbano di Tempio e parroco delle tre chiese cittadine – la Cattedrale, San Giuseppe e il Sacro Cuore.

Il sacerdote è spirato questa mattina, dopo 35 anni di servizio, poche settimane prima del suo 64° compleanno.

Pittorru era originario di Sant’Antonio di Gallura e dopo il seminario a Cagliari ha studiato Teologia a Roma, nella cui diocesi è stato incardinato sino al 2010 quando è tornato a Tempio, accolto dal vescovo Sebastiano Sanguinetti. Parroco a Castelsardo sino al 2016 e a Tempio sino all’anno scorso, a San Giuseppe.

“È una grave perdita per il nostro clero, per la diocesi e per Tempio”, dice Sanguinetti. “La città aveva imparato a conoscerne e apprezzarne le grandi doti di sacerdote, a intravvedere dietro l’apparente scorza di severità una straordinaria attitudine all’ascolto e all’accompagnamento spirituale – ricorda il vescovo – una grande sensibilità umana e sacerdotale, una naturale inclinazione verso i poveri e le persone bisognose”.