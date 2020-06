Diversi incendi si sono sviluppati nel pomeriggio di oggi in diverse zone della Sardegna. In questi momenti il Corpo forestale con l’utilizzo di un elicottero proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo su un incendio nel comune di Nuraminis in località Su Tramatzu.

Un secondo incendio sta incenerendo diversi ettari a Nuoro in località Riu de su Grumene dove sta operando un elicottero della base di Farcana.

Un terzo incendio molto ampio sta bruciando un bosco nel comune di Villasimius in località C.se S.Pedru dove stanno intervenendo 2 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalla base di Pula e San Cosimo.