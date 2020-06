Il Consorzio di tutela del pecorino romano Dop compie 40 anni, ma la “festa” sarà, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sul web, sabato alle 18 in diretta Facebook con Tinto, il conduttore del programma radiofonico “Decanter”, in onda su Rai Radio2, e del format televisivo “Mica pizza e fichi”, che va su La7.

“È un traguardo importante, punto di partenza per altri obiettivi”, lo dichiara Salvatore Palitta, presidente del Consorzio. Fra gli ospiti la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, l’europarlamentare Paolo De Castro, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, gli assessori dell’Agricoltura delle Regioni Toscana e Lazio, Marco Remaschi ed Enrica Onorati, il direttore di Origin Italia, Mauro Rosati, l’economista Christophe Lafougere, lo chef Matteo Barbarossa, Peppe Bua, socio fondatore del consorzio, e Cesare Lopez, secondo presidente nella sua storia.