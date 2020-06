Aldo Pillittu, dirigente scolastico del liceo classico Siotto, ha pubblicato sul sito internet della scuola un messaggio toccante, indirizzato ai maturandi dell’anno scolastico 2019-2020, che a breve inizieranno l’esame di maturità nella versione rivisitata per via dell’emergenza Covid.

Il messaggio:

Il dirigente e tutta la scuola sono al fianco dei ragazzi, che sapranno dimostrare alla Commissione le loro qualità. Gli anni passati al Siotto li hanno visti crescere e cambiare; questo è quello che dovranno tenere a mente davanti ai commissari e al presidente. Hanno avuto il privilegio di studiare le lingue classiche e la filosofia, di confrontare gli antichi e i moderni, di conoscere docenti esemplari e di fare tante amicizie con coetanei provenienti da ambienti così diversi fra loro. Il dirigente e tutta la scuola sono orgogliosi di questi ragazzi, che ora ci lasciano e vanno per il mondo, per cambiarlo in meglio. Sono il nostro futuro e la nostra speranza. Da domani saremo tutti con voi.

