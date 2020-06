“Quest’anno la maturità assume un significato particolare per gli studenti, questa complessa fase della ripartenza può rappresentare un’occasione per ripensare ai nostri servizi socio-educativi e scolastici”. Lo afferma Grazia Maria De Matteis, Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza, nell’augurio mandato ai 13mila sardi che devono affrontare l’esame di maturità.

Firmataria della lettera inviata al premier Conte dal coordinamento dei Garanti regionali, de Matteis chiede particolare attenzione per la Regione sarda in cui la condizione dei bambini e degli adolescenti è ancora più precaria rispetto ad altre parti d’Italia.

Inoltre invita le istituzioni regionali a programmare per tempo le modalità di riavvio del prossimo anno scolastico: “Si deve tornare a scuola nella massima sicurezza tenendo conto delle peculiarità dei singoli territori. Le attività didattiche sono essenziali per la crescita dei nostri bambini e ragazzi. Guardiamo ad una scuola moderna, efficiente e sicura”.