Durante l’estate l’Università di Cagliari fornirà delle lezioni di preparazione ai test d’ingresso ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia per dare la possibilità a 450 studenti iscritti al quarto e quinto anno delle scuole superiori di avere gli strumenti e le abilità necessarie per un corretto approccio alla prova di ammissione.

Quest’anno sarà solo in modalità online attraverso le piattaforme Adobe Connect e Microsoft Teams. Durante le lezioni – spiega l’ateneo – saranno sviluppate le nozioni teoriche basilari della logica e del ragionamento logico, delle scienze fisiche, chimiche e biologiche.

Saranno anche forniti metodi e strategie per una risoluzione efficace dei quesiti che permetteranno, tra l’altro, la gestione ottimale del tempo assegnato per lo svolgimento del test. La Scuola estiva si terrà dal 13 al 29 luglio e dal 3 al 6 agosto (3 settimane di lezione + 1 di simulazione) e sarà articolata su cinque giorni settimanali per un totale di 78 ore complessive.