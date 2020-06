“Mettere a correre nuove risorse finanziarie per aumentare le prestazioni specialistiche e potenziare la medicina territoriale”, il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus lancia una proposta per ridurre le liste d’attesa e recuperare tutte le prestazioni saltate a causa dell’emergenza coronavirus.

Agus ha depositato a tal proposito un’interrogazione in Consiglio regionale. “I numeri delle visite specialistiche, degli esami e dei ricoveri programmati e poi annullati durante il lockdown non sono ancora ufficiali ma si teme che l’arretrato sia enorme e tale da mettere in seria difficoltà il sistema sanitario regionale”, ha sottolineato. Di qui la richiesta di “chiarezza sui numeri dell’arretrato e sul percorso che la Giunta intende intraprendere per superare l’emergenza”.