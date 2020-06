Operazione di salvataggio questo pomeriggio a Sant’Antioco. La Sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo ha ricevuto la richiesta di soccorso da parte di un uomo che

si trovava a bordo di una barca in avaria in località Torre Canai dell’Isola di Sant’Antioco.

La Sala operativa, alle dipendenze del Tenente di Vascello (Cp) Francesco S.M. D’Istria, ha immediatamente inviato sul posto la motovedetta Cp 812. L’equipaggio dell’unità Sar, giunto sul posto, ha provveduto a portare in salvo tutti gli occupanti dell’imbarcazione che nel frattempo a causa delle correnti si stava spingendo sulle coste rocciose di quel tratto dell’isola antiochense.

Il personale della Motovedetta ha eseguito precise manovre evitando, anche che l’imbarcazione finisse tra i bassi fondali rocciosi. Al rientro in porto sono stati effettuati i controlli documentali di rito ed il comandante dell’unità da diporto è stato sanzionato per la mancanza dei giubbotti di salvataggio per ogni membro dell’equipaggio.