Due operatori sanitari sono positivi al test del coronavirus, a darne notozia è l’Aou di Sassari che ha inviato un comunicato. “L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari – si legge nella nota inviata – non abbassa la guardia nelle procedure diagnostiche di prevenzione del rischio Sars Covid-19”.

“Due operatori sanitari sono risultati positivi e sono stati subito messi in isolamento fiduciario e sono asintomatici e non presentano condizioni clinicamente significative, e generalmente in queste condizioni sono scarsamente infettivi”.