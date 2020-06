Causa coronavirus, i concerti sono stati rinviati in tutto il mondo. Ma la musica continua a suonare lo stesso, in digitale. Ed è così anche per le note jazz di Enzo Favata e Marcello Peghin, che suoneranno il 21 giugno alla Festa della Musica organizzata nella metropoli californiana. È l’anteprima, rigorosamente in digitale, del festival “Musica sulle Bocche”.

Il concerto sarà diffuso sul canale Youtube dell’Istituto Italiano di Cultura della metropoli californiana durante il Make Music Day a Los Angeles e inizierà alle 9 (ora italiana). Il concertoè stato registrato nella famosa grotta algherese di Nettuno riaperta alla musica dopo tantissimi anni grazie alla partnership tra la Fondazione Meta di Alghero, Alghero Turismo, la Linea Grotte di Nettuno e il festival Musica sulle Bocche.

L’esibizione di Enzo Favata, sax soprano, clarinetto basso ed elettronica dal vivo e Marcello Peghin alla chitarra elettrica si è tenuta nella spiaggetta del laghetto della Sala dell’Organo.