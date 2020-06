È il “sardo per scelta” Gigi Riva il protagonista dello spot promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna per Una scelta autentica, campagna di informazione sui prodotti sardi DOP e IGP.

L’iniziativa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale è dedicata a vantaggi, proprietà e caratteristiche dei regimi europei di qualità rappresentati dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette “made in Sardinia”: 6 prodotti agroalimentari DOP e 2 IGP, Mirto di Sardegna IG, ai quali si aggiungono ben 18 vini DOP e 15 IGP.

Tutti protagonisti di un racconto per immagini, firmato “rombo di tuono”:

«Ogni giorno, chi ci è accanto dà il meglio di sé per far arrivare sulla nostra tavola prodotti davvero unici. Sono il frutto delle nostre produzioni, dell’eccellenza più vera, legata alla nostra terra. Sono le nostre tipicità, protette da inconfondibili Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche. Conoscerle vuol dire ri-conoscere la tradizione, la sicurezza, la qualità. I nostri valori più profondi. Vuol dire fare una scelta autentica. Come quella di chi ci ha creduto sin dal principio.»