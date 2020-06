L’università di Cagliari arriva anche nel piccolo comune di Asuni (provincia di Oristano) e nelle zone limitrofe, grazie ai servizi didattici a distanza. E’ quanto prevede l’accordo firmato dal sindaco di Asuni, Gionata Petza, e dalla Rettrice di Cagliari, Maria Del Zompo.

Il servizio verrà organizzato dal Comune che metterà a disposizione locali e fornirà la dotazione informatica necessaria per consentire agli studenti universitari di fruire dei servizi. All’ateneo di Cagliari spetta il compito di formare il tutor. “E’ un’azione che mira a migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione formativa – si legge nell’intesa firmata – e a prevenire e ridurre l’abbandono degli studi universitari”. Università nel territorio. “Vogliamo sostenere – spiega Del Zompo – l’impegno dei sindaci anche dei paesi più piccoli, per sostenerli nella convinzione che grazie agli investimenti in istruzione e cultura è possibile contrastare lo spopolamento. Quando i primi cittadini si muovono in questa direzione, servizi di questo genere fruibili anche dai paesi vicini sono importantissimi”.