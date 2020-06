Ancora nessun accordo per far arrivare in Aula in ddl della proroga del Piano casa, che scadrà il 30 giugno.

Sono stati chiesti da parte dell’opposizione dieci giorni per stilare la relazione di minoranza. E quindi, il 29 giugno, si arriverà appena in tempo per l’approvazione. I motivi del rallentamento sono dovuti all’articolo 2, che prevede l’interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale, voluta fortemente dalla maggioranza, la quale la userà davanti al Tar per difendere le ragioni della fattibilità della quattro corsie Sassari-Alghero.

Contraria l’opposizione che ne chiedono lo stralcio, e accusano la controparte di voler usare la norma per consentire costruzioni pure nella fascia costiera. La commissione Urbanistica ha già approvato l’articolo 1 sulla proroga di sei mesi del Piano casa ed è convocata alle 16 per esaminare i 1.500 emendamenti all’articolo 2 presentati da Pd, Progressisti, Leu ed M5s.