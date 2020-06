I carabinieri hanno ritrovato una moto Yamaha TT 600, un casco da motociclista, un giubbotto, un passamontagna e una felpa neri, nella fitta boscaglia tra il Comune di Bari Sardo e quello di Cardedu. Secondo gli inquirenti, sarebbe il materiale usato per la rapina avvenuta il 28 febbraio ai danni di una donna, mentre depositava del denaro al Banco di Sardegna di Bari Sardo.

In base alle riprese delle telecamere della zona in cui si trova la banca, la moto parrebbe essere proprio la stessa usata il giorno della rapina. La scoperta è avvenuta in seguito a dei rastrellamenti nelle aree di Cardedu Bari Sardo e Villagrande Strisaili, effettuati dai carabinieri della Compagnia di Lanusei con la collaborazione dei militari del reparto Squadriglie di Arzana e Lanusei e dell’elicottero dell’11/o Nucleo Carabinieri di Elmas.

Secondo gli investigatori, la moto e gli indumenti sarebbero stati lasciati volontariamente in modo da evitare di imbattersi nei controlli da parte dei militari che, subito dopo la rapina, avevano circondato la zona.